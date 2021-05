Klar ordre fra ministerie: Alle biografer og indendørs idræt skal lukke i smitteramt sogn

- Vi har nu fået en meget klar melding fra ministeriet om nedlukning - og jeg kan kun sige, at det er utroligt beklageligt og ærgerligt for de pågældende virksomheder. Jeg kunne godt have ønsket, at de relevante myndigheder havde lyttet mere til vores argumenter for ikke at lukke de private tilbud, men det har desværre ikke haft nogen effekt, siger borgmester Peter Sørensen (S).



Sognet i forvejen præget af nedlukning

Fredag blev Sønderbro Sogn ramt af automatisk nedlukning, da antallet af smittede i sognet var 39, incidenstallet var 531 pr. 100.000 borgere og positivprocenten var 3,6,

Nedlukningen betyder, at alle grundskoler, SFO'er og klubtilbud, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner samt lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter på Kulturministeriets område lukkes.

Uddannelsesinstitutioner har mulighed for selv at søge om fritagelse for nedlukningen.