Lastbiler fylder som aldrig før og skaber trængsel på vejene

De danske motorveje har de seneste år oplevet en voldsom stigning i antallet af lastbiler, skriver Jyllands-Posten.



I første kvartal i år blev der i hele landet kørt 26 procent mere i lastbil end i samme periode i 2010.

Det er især i vækstområder, at lastbiltrafikken er øget meget. Ved Kolding er der på 10 år kommet 58 procent flere lastbiler, mens der er godt 40 procent flere ved Horsens.

Det er ifølge avisen ikke kun antallet af lastbiler, der skaber problemer på motorvejene. Men også at de fylder, skaber trængsel og flere uheld, mener eksperter. Beregninger fra Vejdirektoratet viser, at lastbiler sammen med campingvogne, trailere og varebiler flere steder på den østjyske motorvej nu optager omkring en tredjedel eller mere af pladsen.

Ved Kolding fylder de 37 procent af pladsen, ved Horsens 31 procent. Derfor er der ved Horsens kun ét reelt spor til personbiler, selv om motorvejen er tosporet. Det andet har lastbilerne lagt beslag på.

Trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet mener, at lastbilerne er skyld i øget trængsel. Ifølge ham bør man overveje at gøre det dyrere at køre med lastbil for at skabe en mere fornuftig transport og et øget samarbejde.