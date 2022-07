Mai vandt guld i bowling ved World Games

Herrerne vandt også

World Games finder i disse dage sted i Birmingham i Alabama i USA. Turneringen er en international sportsbegivenhed for sportsgrene, der ikke indgår i de olympiske lege.

Mai Ginge Jensen spiller til dagligt bowling for BK Trekanten KIF i Kolding og er en Damarks dygtigste spillere.

Den 38-årige horsensianer har tidligere deltaget ved World Games i 2017 i Polen.

Også de danske herrer, Dan Østergaard-Poulsen og Jesper Agerbo, tager hjem med en guldmedalje om halsen i herredouble, efter at have sejret over Canada i finalen og Kina og Puerto Rico i henholdsvis kvart- og semifinalerne.