Nu får plejehjemsbeboere i Fredericia og Horsens kommuner det første stik

- Det er glædeligt, at vi kommer i gang med vaccinationerne hurtigere end først antaget – jo før vi kommer i gang, jo bedre er det. Og jeg er utrolig glad for, at vores plejehjemsbeboere nu bliver vaccineret mod covid-19. Det er starten på en helt ny og mere normal hverdag for vores ældre på plejecentrene, som igennem mange måneder har været hårdt ramt af stramme besøgsrestriktioner, siger kommunens borgmester, Peter Sørensen (S), i en pressemeddelelse.