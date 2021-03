Nyt Horsensbyggeri er kåret til landets værste

Ifølge udvalgsformanden er det vigtigt, at man tager ved lære af det, der er sket på den gamle Kvickly-grund i Horsens. Ifølge Martin Ravn er det en stor fejl at overlade det fuldstændig til bygherre og investorer at bestemme alt.

- Det er der, kæden hopper af. De kigger jo på volumen og på at skabe den største profit. Det, der mangler, er, at man tør stille krav og holde fast i de visioner, man har for et område. Hvis det så betyder, at en investor siger, at så er jeg ikke interesseret, så bliver der i øvrigt aldrig bygget i jeres by. Så skal vi have is nok i maven og selvtillid nok til at sige: Fint, så venter vi på, der kommer en investor med visioner, som også er til glæde for de mennesker, der skal bo i området, mener Martin Ravn.

Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar fra Horsensborgmester, Peter Sørensen (S), da han pt er sygemeldt.