Politiet: Indbrudstyvene holder sig også hjemme

Gaderne ligger øde om natten, som her ved en tidligere lejlighed i Fredericia. Foto: DanmarkC TV

Gaderne ligger øde om natten. Værtshuse og barer er lukkede.

Sådan har det nu reelt været i en uges tid, da de fleste restauranter valgte at lukke, allerede da statsminister Mette Frederiksen, (S), opfordrede til det i sidste uge.

Og den traditionelle kriminalitet i form af vold og indbrud, som normalt finder sted i ly af nattelivet, er stort set ophørt.

Selvom politiet har travlt med at håndtere mange forskellige konsekvenser af de forskellige forbud som følge af kampen mod corona-virussens hærgen, så er det nu tydeligt og mærkbart, at aktiviteten blandt de kriminelle også er ramt.

- Det er historisk stille nætter, som vi har oplevet de seneste døgn. Det er jo også nærmest umuligt at bryde ubemærket ind i private hjem, da alle er hjemme i disse tider. Vi holder ekstra øje med tomme skoler, institutioner og virksomheder - men heller ikke her er der sket indbrud i større omfang. Alle er gået i hi, siger vagtchef Jørn Bystrup, Sydøstjyllands Politi, fredag morgen til TV SYD efter endnu en afsluttet og yderst fredelig nattevagt.

Lignende meldinger har i ugens løb lydt fra vagtcheferne hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Endnu foreligger der ikke offentligt tilgængeligt talmateriale om faldet i vold og indbrud - men varer coronakrisen ved, vil statistikken for marts 2020 formentlig vise et yderligere fald i kriminaliteten.