Politiet: Kom selv med din peberspray og undgå bøde

Der er dog en overgangsperiode på to måneder, hvor du lovligt kan aflevere din peberspray hos politiet.

Derfor vil det også være lovligt at transportere peberspray med henblik på at aflevere den på et af politiets afleveringssteder i perioden 1. februar – 31. marts 2021. Transporten skal ske direkte fra hjemmet til nærmeste afleveringssted, og der vil ikke kunne gøres andre ærinder under tranporten.

Udsatte kan få lov

Fra den 1. april i år er det derfor kun udsatte personer med særligt behov, der kan få tilladelse til at erhverve, besidde, bære og anvende peberspray i eget hjem og på offentligt tilgængelige steder. Tilladelsen gives på baggrund af en konkret vurdering af ansøgerens behov for beskyttelse af Politiets Administrative Center (PAC) og i særlige hastende tilfælde af politikredsene.

Udsatte med særligt behov er personer over 18 år, der vurderes at være i risiko for at blive udsat for et voldeligt overfald i forbindelse med eksempelvis æresrelaterede konflikter, samlivsproblemer eller stalking.

Særligt udsatte personer, der allerede har en tilladelse til peberspray fra politiet, skal ikke ansøge om en ny tilladelse, fordi der er kommet nye regler om peberspray – se mere om regler for peberspray her