Psykisk udfordrede laver kunst der gavner: - Jeg glemmer alt andet

Projektet er et samarbejde mellem Horsens Kunstmuseum, Horsens Bibliotek og Horsens Sund By med det formål at give deltagerne en mulighed for at udtrykke sig om de udfordringer, man nødvendigvis ikke ser, når man kun kigger på det ydre.

- De bearbejder og tager hånd om det liv, de lever. Det er ikke alt, man kan få øje på bare ved at se på dem, og der er de her kunstværker meget personlige og med til at vise, hvem de er, siger Kristina Rahbek Schmidt fra Horsens Sund By.