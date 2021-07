Restauranter savner ung arbejdskraft

Det ligger helt i tråd med det, som adfærdsforsker, Ph.d. Pelle Guldborg Hansen fra Roskilde Universitet ser i tiden:

- For første gang, kan vi nu rejse igen. De unge har måske tjent de penge, de har brug for lige nu. Normalt vil mange af dem være på Roskilde Festival, nu rejser de ud i stedet.

De kommer hjem igen

- Når de kommer hjem igen, og studierne begynder til august, september, søger de sikkert igen et studiejob. De har jo ikke faste udgifter, som voksne har. De er unge med en voksens rettigheder, men med et barns ansvar.

- Og desuden sætter staten jo SU ind på deres konto, så hvad er problemet? Det er i alle fald ikke deres, siger Pelle Guldborg Hansen retorisk, og ligger dermed helt på linje med dette udsagn fra 21-årige Emilia Baltzer, sommertjener på Jørgensens Hotel i Horsens:

- Lige nu vil mange som mig selv prøve at leve lidt coronafrit. De er ude at rejse. De venter med at tage et job til august, september. Men de skal nok komme tilbage. Når de starter på deres studie, vil de også have et studiejob, siger hun.