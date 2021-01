Stor eftersøgning efter dement mand

Fredag morgen fortsætter eftersøgningen af en 81-årige dement mand, Carl Petersen, som torsdag på et ukendt tidspunkt gik fra sin bopæl, Ceres Plejecenter på Nørretorv i Horsens.

Klokken 21.41 torsdag aften meldte personalet til Sydøstjyllands Politi, at Carl Petersen var væk, og efter at Sydøstjyllands Politi udsendte en eftersøgning af ham på Twitter, har et vidne henvendt sig og oplyst, at vedkommende mange timer tidligere, torsdag klokken 12.30, så den 81-årige mand på Hospitalsgade i Horsens gående i retning mod Sønderbro.



Stor eftersøgning



Efter anmeldelsen torsdag aften blev en omfattende eftersøgning sat i gang.



Gennem aftenen og natten til fredag har to helikoptere, hundepatruljer og beredskabspatruljer ledt efter Carl Petersen, og også hans familie samt frivillige har deltaget. Men uden held.



Det oplyser vagtchef Jørn Bystrup, Sydøstjyllands Politi, fredag morgen.

Tjek dit udhus



- Vi fortsætter eftersøgningen fredag morgen, og jeg vil gerne opfordre folk i området til at tjekke deres udhuse og baghuse med videre, om han måske har søgt ly der, siger vagtchefen.

Carl Petersen er 172 centimeter høj, almindelig af bygning, han bærer briller med guldstel, og da vidnet i Hospitalsgade så ham, var han iført en lys jakke.

Eventuelle oplysninger kan gives til Sydøstjyllands Politi ved at ringe 114.