Superligaklub hjælper unge i job

Abdullah Aljabyr hjælper unge i job, og for ham har projektet en helt særlig betydning. Han er selv opvokset i Sundparken, hvor det kan være svært at få arbejde. Video: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

- Det er rigtig spændende og en mulighed, som ikke alle får. Så jeg er meget taknemmelig.

Sådan siger Sharbono Hosaini, der er folkeskoleelev på Langmarkskolen og opvokset i Sundparken. Hun er kommet i arbejde hos AC Horsens, efter Superligaklubben og boligforeningen Odinsgaard har sat fokus på at hjælpe unge mellem 14 og 17 år i et ungdomsjob.

Læs også Sundparken skal til bold

- Med det her lommepengeprojekt har vi fået en god arbejdskraft, som vi er rigtig glade for, og som vi sætter stor pris på. Samtidigt får vi forhåbentlig også lært nogle unge mennesker, hvordan det er at være en del af arbejdsmarkedet, fortæller direktøren for AC Horsens, Kristian Nielsen.

Unge i Sundparken kæmper for at få job

Sundparken er lige nu på listen som et ghettoområde og kæmper for at undgå nedrivning af boliger. Men det er ikke det eneste, de kæmper med, fortæller Abdullah Aljabyr, der selv er vokset op i Sundparken og nu arbejder som eventmanager hos AC Horsens:

- Mange unge fra Sundparken kan ikke få et arbejde, fordi de er derfra, siger han.

Direktøren i AC Horsens, Kristian Nielsen, håber, at fodboldklubben med projektet kan støtte lokalområdet og bidrage til det sociale arbejde i Sundparken. Håbet er også, at de unge kan få et springbræt og inspiration til, hvad de vil i fremtiden. Det er nogle overvejelser, som folkeskoleeleven Sharbono Hosaini allerede har fået med.

- Jeg har altid tænkt på noget kontorarbejde, men nu har jeg i stedet oplevet, hvordan det er at være fysisk aktiv og bevæge sig på et arbejde, fortæller Sharbono Hosaini fra Langmarkskolen.

I alt er der lige nu 13 unge med i AC Horsens lommepengeprojekt, hvor de unge skal hjælpe med opgaver til klubbens hjemmebanekampe.