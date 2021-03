Udskudt igen: Sanne og Morten må vente på drømmebrylluppet

Alt var klar til, at parret kunne holde deres drømmebryllup den 20. juni 2020, men så ramte coronavirussen. I stedet blev de enige om, at den store festdag skulle være den 19. juni 2021, men det bliver det ikke. For et par uger siden tog de endnu engang beslutningen om at rykke datoen.

- Vi vil gerne glæde os, og den glæde forsvandt lidt i pressemøder. Vi skal have 60 gæster, så der skal åbnes for 100 mennesker, før vi kan være sikre. Og jeg gad ikke at gå og have ondt i maven over det, fortæller Sanne Winther.