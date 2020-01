Bestseller udskyder plan om 320 meter højt byggeri

Hvis Bestseller på et tidspunkt vælger at opføre tårnet, bliver det højere end Storebæltsbroen. Foto: Daniel Winther-John, TV Midt/Vest

I marts sidste år meddelte virksomheden Bestseller, at de ville bygge Vesteuropas højeste bygning på 320 meter i den midtjyske by Brande. Men planerne er nu sat på pause, oplyser Bestseller ifølge erhvervsmediet Finans.dk.

- Lige nu har vi trykket pause, men vi har ikke trykket stop, hedder det i en udtalelse fra projektleder Anders Krogh til det lokale medie brande.dk.

Ansøgning om byggetilladelse sendt ind

Bestseller sendte kort før nytår en ansøgning om byggetilladelse til Ikast-Brande Kommune.

Men projektet vil først blive realiseret, når tiden er moden, lyder det fra projektlederen.

- Med indsendelse til byggetilladelse sikrer vi, at projektets hidtidige projektering ikke uddateres, men netop kan godkendes af myndighederne.

- Derved har vi et projekt, som - når tiden er moden - ligger klar til at starte op igen, siger Anders Krogh.

Kæmpe økonomisk investering

Projektet med højhuset, der skal ligge i en helt ny bydel i Brande, er en stor økonomisk investering for Bestseller.

- Et projekt af denne karakter vil alene på grund af den økonomiske investering, det kræver, aldrig kunne tages for givet, og det kræver derfor løbende grundige overvejelser.

- Dem bruger vi nu pausen på at gå i dybden med, siger Anders Krogh.

Lokalplan allerede vedtaget

Byrådet i Ikast-Brande Kommune vedtog i marts 2019 en lokalplan, som baner vejen for projektet.

Ud over højhuset rummer planen en ny bydel med gågade, butikker, boliger, hotel, restauranter og uddannelsesinstitution.

Borgmester Ib Lauritsen (V) tror på, at Bestseller fortsat vil realisere projektet.

- Jeg noterer mig, at man søger en byggetilladelse. Det er tegn på, at der er en eller anden form for fremdrift i projektet, siger han til Ritzau.

Han ser meldingen som udtryk for, at man nu overvejer, hvordan lokalplanen udnyttes bedst muligt.

Spørgsmål: Tror du stadig, at Brande kan blive hjemsted for Vesteuropas højeste bygning?

- Jeg tror stadig, vi kan blive det. Vi har en lokalplan, der kan rumme det. Om vi så bliver det, det er op til bygherren, siger Ib Lauritsen.

Han mener, at den 320 meter høje bygning kan blive et meget synligt vartegn.

- Det er et fyrtårn, og det vil sætte Ikast-Brande Kommune og Brande by i særdeleshed på landkortet, hvis det bliver realiseret. Ingen tvivl om det, siger borgmesteren.

Bestseller er ejet af milliardæren Anders Holch Povlsen, der også er koncernens topchef.

Virksomheden oplyser, at man ikke har yderligere kommentarer til sagen.