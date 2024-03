24-årig købte sit mors firma og har vigtigt budskab til andre kvinder

Klassiske kønsroller

Som kvindelig erhvervsdrivende oplever Sofia Sig også at støde ind i stereotype kønsrolleopfattelser.

- Jeg kan godt få den fornemmelse, at jeg burde prioritere min tid anderledes, eller at jeg ikke er hårdhudet nok, fordi jeg er kvinde. Det kan godt provokerer mig, fordi der i det ligger, at kvinder er det svage køn, og det synes jeg absolut ikke, vi er, siger Sofia Sig.

Hvad gør du dig af tanker om at etablere familie som selvstændig?

- Jeg er slet ikke bange for at kombinere det at være selvstændig med at etablere familie. Jeg er jo selv vokset op med en selvstændig mor. Og så er man jo to om det, siger Sofia Sig, der bor sammen med sin kæreste, som også er selvstændig.

Hvordan har du det med at blive spurgt til det at være selvstændig og have et familieliv?

- Det, synes jeg, er provokerende, for jeg kan ikke lade være med at tænke, om min kæreste var blevet stillet det samme spørgsmål, lyder svaret.

Hvis lysten er der, så gør det

Fredag var det kvindernes international kampdag, så det er oplagt at spørge den 24-årige direktør, hvordan hun synes, det går med ligestillingen i Danmark.



- Når jeg snakker med min mormor kan jeg høre, at der er sket en masse. Men det provokerer mig, at feminisme nærmest er blevet et skældsord, for jeg håber da, at vi alle er feminister og går ind for lige rettigheder uanset køn, siger Sofia Sig.