75-årig står for pakning og distribution af helt særlig julestjerne i Danmark

På den måde blev en opgave i matematik og geometri til Herrnhuter-stjernen, der kom til at bestå af otte trekanter og 17 firkanter og med intet mindre end 25 spidser. Generationer senere blev stjernen sat i produktion i Herrnhut, og her i landet er det altså Brødremenighedens Danske Mission, der står for import og salg til danskerne.

Overskuddet af salget går til udviklingsarbejde og kirkelig mission i landene Tanzania, DR Congo, Burundi, Rwanda og Albanien. Og den gerning ligger også Erik Baun på sinde.

- Jeg er med i et fællesskab, som ønsker at gøre noget godt. Det har ligesom ligget i mine tanker, i min kirkegang og alt det derhjemme, som endte med, at det var naturligt for mig, siger han.