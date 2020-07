Brændkjærskolen indstillet til europæisk pris

Det er Dansk Skoleidræt, der indstiller Koldingskolen, og der er næsten ingen ende på de gode ting, som skoleidrætten ved at fortælle om bevægelse på Brændkjærskolen. Men lad os starte et sted. To lærere er blevet udnævnt til bevægelsesambassadører, der hver har 4 timer om ugen til bevægelse - bevægelse af eleverne vel at mærke.

- Vi er helt vildt glade og stolte. Særligt på de to bevægelsesambassadørers vegne, for de har påtaget sig en stor opgave med at få organiseret og udbredt bevægelse på hele skolen. Førhen lavede vi 117 ting, der stak i hver sin retning. Nu har vi fået formaliseret det aktive element, så vi når ud til hele skolen. Nu er det ikke kun en klasse her og en klasse der. Det er store som små, der har en varieret skoledag, og det er super fedt at få anerkendelse for indsatsen, siger skoleder Catharina Ørnsholt-Christoffersen.

BeActive Awards er en del af det EU-financierede European Week of Sports (EWOS).