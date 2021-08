Det grønne Kuwait ligger her i det sydlige Jylland

Power-to-x

Det hele handler om power-to-x. Den moderne udnyttelse af det første grundstof i det periodiske system, brint.

Ved hjælp af elektrolyse omdannes elektricitet til brint, og pludselig kan biler, skibe og fly blive brintdrevne med kun en emission: Vanddamp. Hvis strømmen til elektrolyse-processen kommer fra vindmøller og solceller, taler vi om grøn brint. Perspektivet er enormt.

X står for, at der er flere muligheder end brint fra elektriciteten, poweren. Den kan også omdannes til metanol eller ammoniak, som pludselig er grøn og CO2-fri, værsgo landbrug.

Enormt potentiale

- Vi skal se strøm som en råvare, som vi kan omforme til noget, vi kan lagre, og vi kan levere teknologien. Vi har helt enorme potentialer her. Dette er en unik dansk mulighed for at blive producent og eksportør af grønt brændsel til hele Europa. Potentialet er enormt, og et af arnestederne er det sydlige Jylland med Esbjerg Havn, Green Hydrogen i Kolding og kort afstand til det tyske marked, som i de kommende år vil rejse en enorm efterspørgsel efter grøn brint, sagde Tejs Laustsen fra brintbranchen tidligere i år til TV SYD.

Old school raffinaderi

Siden er byggeriet af Europas største fabrik pt. til produktion og lagring af grøn brint den 18. august indledt ved siden af det nu old school olieraffinaderi fra 1960’erne på Egeskovvej i Fredericia, og den 18. juni vedtog et stort flertal på Christiansborg at afsætte 850 millioner kroner til Danmarks deltagelse i EU’s program for udrulning af brintværdikæder.

-Et vigtigt skridt for Danmark. Vi har teknologierne og stærke forudsætninger for at gøre det her til et nyt grønt industri- og eksporteventyr, sagde direktør i brintbranchen, Tejs Laustsen i den forbindelse.

Ambitiøs plan

De danske politikere har vedtaget en ambitiøs plan om en 70 procent CO2-reduktion i 2030. Det skal nås med en enorm udvidelse af produktionen af strøm fra havvindmøller, og under forudsætning af, at produktionen kommer op på 50 gigawatt, og der er vi slet ikke endnu, så vil Danmark i følge brintbranche kunne eksportere brint fra havvind for 50 til 84 milliarder kroner om året.

Til sammenligning var det bedste olie- og gasår på Nordsøen 2006, som sendte 32 milliarder kroner i statskassen.

Jobjubel

Jobmæssigt er det en tilsvarende jubelhistorie. I 2020 fastslog en rapport fra brintbranchen, at den i 2030 kan levere 53.000 nye jobs. I hele EU vil brintøkonomien frem til 2050 generere op mod en million nye arbejdspladser.

Ved udgangen af 2020 vedtog EU en strategi for brint, som i de kommende år skal udbrede grøn hydrogen. Det skal installeres i et omfang, der svarer til 6 gigawatt i 2024 og 40 gigawatt i 2030. I dag er der blot installeret 0,3 gigawatt.

Eksplosivt

Alle store aktører er på vej ind i power-to-x. Danmarks største energiselskab, Ørsted, har taget grøn brint fra havvind ind i sin strategi.

- Vi ser potentielt en eksplosiv vækst i hydrogen, sagde bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen i marts til dagbladet Børsen.

Sammen med en række danske og internationale partnere har energiselskabet annonceret planer om at undersøge og udvikle seks grønne brintprojekter i Danmark, Tyskland, Holland og Storbritanien.

I følge Tejs Laustsen fra den danske brintbranche forventer vores naboland Tyskland i 2030 at have en efterspørgsel på 110 terawattimer grøn brint, men landet antages blot at kunne producere 14 terawattimer. Selv med en voksende tysk produktionskapacitet forventes Tyskland også efter 2050 at være importør af grøn brint.

Blot 0,3 procent

Selv om Europas største power-to-x-fabrik ventes at åbne i Esbjerg i 2026, så vil produktion derfra i følge direktør på Esbjerg Havn, Dennis Jul Pedersen, blot udgøre 0,3 procent af verdens produktionen.

- Det illustrerer meget ganske godt potentialet, sagde han tidligere i år til TV SYD.