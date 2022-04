Dramatisk kamp kan sende Kolding ud af ligaen for første gang

At kampen kan definere klubben og Kolding som håndboldby mærkes også på tilskuerinteressen. Ifølge klubben, så vil omkring 4.500 tilskuere omringe banen og dermed nærmer kampen sig en sæsonrekord i ligaen.

- Vi har arbejdet benhårdt på at få sat scene til kampen. Vi har forsøgt at skabe en ramme, der kan hjælpe spillerne mest. Den støtte og support som vi oplever i de her dage, fortæller os, at Kolding stadig har håndbolden i sig og med den lange historie, så er det min klare opfattelse, at Kolding by også vil være klar til at kunne se fremad på den lange bane efter dagens kamp, siger Christian Hjermind.

Flere scenarier kan afgøre Koldings skæbne

Udover Skive FH, så vil enten KIF Kolding, TTH Holstebro, TMS Ringsted eller Nordsjælland rykke ud af ligaen lørdag.

Vinder Holstebro lørdag med et mål eller spiller uafgjort, så rykker KIF Kolding ud af ligaen. Dermed skal Kolding vinde med mindst to mål for at undgå direkte nedrykning.

Vinder Kolding med to mål, vil der være de fire holds samlede målscore i grundspillet, der afgør, hvem der rykker ned sammen med Skive FH.

Kampen kan ses på TV 2 klokken 15.30