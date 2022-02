Eks-minister hjælper Kolding i nabokrig om uddannelser

Den tidligere radikale kulturminister, Elsebeth Gerner Nielsen, har fået en specialopgave af Kolding Kommune. Hun skal trække 2.000 universitetsstuderende til Kolding for næsen af nabokommunen Vejle. Det fremgår af en kontrakt, som TV SYD har fået aktindsigt i.

I december underskrev Syddansk Universitet og Vejle Kommune ellers en hensigtserklæring om at opbygge en ny campus primært med it- og ingeniøruddannelser. Men ifølge Koldings borgmester, Knud Erik Langhoff (K), har SDU kørt et dobbeltspil.

- Vi har i mange år arbejdet for at trække ingeniøruddannelser til Kolding, og det forhandlede vi med SDU om sidste sommer. Da der så kom en melding om, at man ville flytte til Vejle, valgte vi at hyre Elsebeth Gerner Nielsen til at hjælpe os. Fordi hun både har netværk i politik og indenfor uddannelsesområdet, siger Knud Erik Langhoff til TV SYD.

Skal påvirke politikere

I sidste ende er det en politisk afgørelse, hvor uddannelserne skal ligge, og det er her, Elsebeth Gerner Nielsen kommer ind i billedet.



Kontrakten siger således, at hun ”sammen med kommunen skal pleje de politiske retninger på Borgen” og ”varetage den overordnede proces med reference til kommunaldirektøren”.

Det fremgår da også af aktindsigten, at hun har kontaktet ordførere fra flere partier. SDU's plan er en reaktion på, at et flertal i Folketinget sidste år besluttede, at der skal flyttes uddannelsespladser væk fra København, Aarhus, Odense og Aalborg. I øjeblikket forhandler partierne bag forliget om, hvor uddannelserne skal placeres.