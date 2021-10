Er han i virkeligheden rød i et blåt parti - Koldings borgmester tager kandidattesten

Mere rød end blå

Og minsandten om ikke de fem øverste på den prioriterede liste er røde, tre SFere og to socialdemokrater, og mest enig er borgmesteren med Bent Iversen fra SF. Først som nummer seks kommer der en Venstrekvinde, Signe Knappe og derefter en fra Enhedslisten. Men det ryster nu ikke borgmesteren.

- Det er derfor, jeg ikke egner mig til landspolitik. Mine synspunkter er alt for nuancerede til det, fortæller han med et smil.

Jørn Pedersen har selv som politiker svaret på spørgsmål til kandidattest, og han kender rumlen.

- Der er måske en tendens til, at man en gang imellem kommer til at sige ting, man tror vælgerne gerne vil høre i stedet for det, som man virkeligt mener. Jeg tror, at det er en kombination, fortæller borgmesteren.

Men hvis den inkarnerede venstremand, kan blive sendt op i det politisk røde felt, kan man så overhovedet bruge testen til noget?

Borgemester tror stadig på kandidattesten

- Ja, jeg tror, at de er enormt betydende. Tvivlere får hjælp, et fingerpeg, til at beslutte sig, og nye politikere får en mulighed for at tjekke deres viden. Jeg tror, at der er mange nye politikere, der ikke helt har styr på, hvad grundskyld er.

Til sidste spørger vi, om testen har hjulpet borgmesteren til at beslutte sig:

- Jeg har stemt, og det lige så blåt, som det altid, slutter Jørn Pedersen.

Professor bakker op

Robert Klemmensen, der er professor ved Institut for Statskundskab på SDU er ikke overrasket over, testens udfald:



- Det er fordi, der er mindre forskelle mellem partierne på kommunalt plan. Desuden er det også en afgående borgmester og måske giver det et lille incitament til at svare lidt ærligere, end man ellers ville have gjort, hvis man vidste, at man rent faktisk skule konfronteres med vælgerne.

Man hvordan kan man som vælger så bruge kandidattesten?

- Vi ved fra studier af disse test, at kandidattest rent faktisk oplyser folk, og betyder overraskende meget. Og testen kan godt rykke nogle vælgere, siger Robert Klemmesen

Han understreger, at folk selvfølgelig også skal bruge testen mere som en vejledning end en facitliste.

- Vælgeren skal tænke på den viden, som vedkommende allerede har fra de seneste fire år med bestemte politikere og partier ved roret. Hvor så testen kan bruges til at se detaljer om et parti, og om der er noget overraskende i noget, man ikke har set, eller der er udsagn, man ikke har hørt, mener Robert Klemmesen.