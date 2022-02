Festivallerne er tilbage: I dag gik Kold i luften

Håber på succes

Til festivallen er der solgt omkring 850 billetter, der er løftet af mange frivillige hænder.

- Jeg forventer en masse glade mennesker, og jeg håber at byens unge mennesker vil tage festivallen til sig.

Det er første gang at festivallen løber af stablen efter to aflysninger på grund af corona. Men det er bestemt ikke meningen, at denne weekends festival er første og sidste.

- Vi har gjort det her for, at det skal udvikles. Det her er første take, og så ser vi hvor, det bærer os hen, siger Rikke Molberg