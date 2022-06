Forældre om børnehave på rullende hjul: - Pottetræning er ikke ideelt i en bus

- Første tænkte jeg naturbus, og det kender vi fra andre kommuner, hvor man samler nogle børn og tager ud i nogle timer, hvor man så tager hjem igen til den faste base, men det er bare ikke sådan, det er tænkt her, siger Else Storbjerg, der er formand for børnehavens forældrebestyrelse.



Formuleringer vækker usikkerhed

Formuleringen i byrådets beslutning lægger nemlig op til noget helt andet, mener hun.

Bussen skal være fast grupperum, og bussen vil midt på dagen køre til forskellige naturområder eller til andre institutioner i kommunen, hvor lokalerne ikke er fuldt udnyttet.

Og det er bekymrende, mener forældrene.



- Det er i forvejen meget omvæltende for et barn at begynde i børnehave, og med den her ordning træder et lille barn ind i et liv på farten i hele Kolding Kommune, hvor jeg har svært ved at se, hvordan man kan skabe tryg og stabil hverdag for dem. Hvordan skal man f.eks. lave pottetræning, og alt det andet børnene skal lære i de år i en bus, der kører rundt i kommunen?, siger Else Storbjerg.

- forældre skal ikke være bekymrede

Men det er dog ikke helt sådan, at forslaget skal forstås, hvis man spørger det radikale byrådsmedlem i Kolding Kommune, Merete Bue Paarup, der er medlem af Børne og Uddannelsesudvalget.