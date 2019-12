Forliget om at lukke Kolding Havn er smuldret

Den historiske aftale om at nedlægge Kolding erhvervshavn og udlægge området til boliger og rekreative områder senest i år 2043, som samtlige partier i Kolding Byråd gav hinanden håndslag på den 14. november 2018, ser nu ud til at være stendød.

Mandag meddelte Enhedslisten, SF og løsgænger Hanne Dam, at de ikke længere kan støtte aftalen om at nedlægge havnen, og i dag tirsdag meddeler de fire socialdemokratiske medlemmer af byrådet, at hele processen er nødt til at gå om.

- Når de tre vælger at løbe fra forliget, eksisterer det ikke længere, og vi nødt til at starte forfra, mener gruppeformand Poul Erik Jensen, (Soc.dem.).

Den socialdemokratiske gruppe holder tirsdag eftermiddag ekstraordinært møde for at tale om situationen, men Poul Erik Jensen er ikke i tvivl om, hvad udfaldet bliver:

- Der er ikke længere et forlig, da grundlaget for aftalen er skredet.

- Planen er den rigtige

Borgmester Jørn Pedersen, (V) ærgrer sig over, at socialdemokraterne nu også vælger at forlade forliget.

- Jeg tror stadig, at den plan, vi lavede for Kolding Havn, er den helt rigtige, men når tre partier springer fra aftalen, så er hele forudsætningen for en af de største planer for Koldings fremtid væk.

Jørn Petersen har indkaldt samtlige partiers gruppeformænd til et møde onsdag morgen, hvor de skal drøfte situationen.

Kom som et chok

Ingen på havnen vidste besked, før beslutningen om at afvikle Koldings 175 år gamle erhvervshavn til fordel for nye boligområder og rekreative områder i Kolding blev offentliggjort den 14. november 2018.

- Vi er utroligt frustrerede og ramt af granatchok, det er vi sådan set stadigvæk. Skal vi flytte, skal vi lukke, nu har vi ligget på havnen i 93 år, sagde Jesper Hansson fra Svane Shipping, en af 24 virksomheder på havnen, da nyheden om lukning af havnen blev offentliggjort.