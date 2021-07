Fortvivlet mor: Nogen stjæler bamser fra min døde babys grav

Han kan ikke sætte tal på, hvor ofte, det sker. Men det sker nogle gange flere gange om måneden.

- Jeg synes, det er helt uvirkeligt, at man kan tage fra en barnegrav. Dem, der har børn, ved jo, at der ikke er noget, der er værre end at miste et barn. At nogen så synes, det kan være sjovt at tage noget fra sådan en grav og så gå igen, det er meget, meget nederen, siger Henry Ebsen.

Ikke altid tyve

En rundringning til kirkegårde i Esbjerg, Aabenraa og Sønderborg viser, at det er et udbredt problem, at der forsvinder ting fra grave.

Men om det er tyve, der er på spil, er ikke altid sikkert, lyder meldingen fra kirkegårdene.

Nogle gange er det dyr, der tager ting, fortæller assisterende kirkegårdsleder ved Esbjerg Kommunes kirkegårde, Bjørn Eriksen.

- For eksempel oplever vi, at store fugle i varmt vejr kan finde på at pille blomster op af vaserne for at drikke vandet, fortæller han.