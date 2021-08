Fra termokande til vase: Ida leger opfinder og lærer om genbrug

Gøre en forskel

Der er heller ingen tvivl om, at skoleeleven, som kommer fra Vamdrup, vil bruge sin nylærte viden til at være et forbillede for de kommende generationer.

- Jeg synes, det er rigtig hyggeligt at lege opfinder. Det er jo helt genialt, at man kan bruge tingene igen, og jeg tror, at man skal prøve at tænke endnu mere over, hvordan man bruger det. Man skal gøre tingene på en helt ny måde, for at man kan gøre en forskel i verden, siger Ida Mathilde Hald.