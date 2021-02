Frisørformand: Det stritter mod al logik at holde os lukket

Mange saloner ligger ved siden af de butikker, der nu har udsigt til åbne igen - og frisørformanden henviser til, at et nyt tysk studie viser, at smitterisikoen hos frisørerne er den næstlaveste sammenlignet med en række andre områder.



Udover at Connie Mikkelsen mener, at frisørerne kan håndtere risikoen for smitte på fornuftig vis, så frygter hun en konkursbølge, når det først bliver i april efter påske, at saksene kommer i brug og skaffer penge i kassen.

- Især de saloner, der har flere ansatte, er pressede. De skal hver måned betale husleje og deres ansatte løn, der er højere end statens nedlukningsstøtte. Det har drænet mange af vores medlemmer for kapital - og nu skal de vente endnu en måned, siger Connie Mikkelsen.

Hun vil spændt og nervøs følge de politiske udmeldinger og regeringens pressemøde onsdag.

- Jeg klynger mig til håbet om, at der er politisk flertal for, at vi kan komme i gang nu, siger frisørformanden fra Kolding.