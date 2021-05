Genåbningen skaber rekordmange næse-podninger

Den travleste test-dag

Kombinationen af fredag og mere genåbning med krav om coronapas betyder, at rigtig mange lige nu efterspørger en test. Det mærker de i høj grad hos CareLink, der står for at lave hurtigtests i Region Syddanmark.

- Igår havde vi den allertravleste dag nogensinde i Carelink i Region Syddanmark, og i dag tyder det på, at det bliver endnu mere travlt, fortæller Lea Spange Holm, der er testcenterchef hos Kolding Testcenter, der er ét af CareLinks faste teststeder.

Torsdag var i alt 59.500 borgere forbi for at få foretaget en hurtigtest i Region Syddanmark. Det er det højeste antal podninger, der endnu har været i regionen, men fredag forventer CareLink, at rekorden bliver slået. Det forventes, at tallet kommer til at ramme 63.000 næse-podninger.

Med så mange borgere igennem er det svært at undgå kø, men Region Syddanmark er hele tiden opmærksomme på kødannelsen ved teststederne.

- Vi er ikke interesseret i lange køer. Det er fint, at der er køer, og det er acceptabel, at man skal vente en halv time eller tre kvarter, men meget mere over det, så er det ikke sjovt længere, siger Ulrik Strehle, der er beredskabskoordinator ved Region Syddanmark.

Derfor forsøger regionen i samarbejde med CareLink og kommuner hele tiden at justere kapaciteten så den passer med efterspørgslen på test.

- Vi følger tallene meget tæt. Det vi kigger på er, at hvis vi kan se et mønster i, at der er over en times kø et sted, så går vi ind og forsøger at justere med ved enten at udvide åbningstiden eller åbningsdagene, så man ikke er bundet op på at skulle testes bestemte dage.