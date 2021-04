Coronapasset: Forvent kø og ventetid

Meget snart skal også syd- og sønderjyderne vænne sig til, at et besøg hos frisøren eller fx i biografen kræver et bevis på en negativ coronatest eller gennemført vaccination. I starten skal de dog også vænne sig til, at der kan være kø og ventetid, når det nye coronapas fx skal findes frem på MinSundhed-appen på telefonen.

- Sundhed.dk arbejder lige nu på højtryk for at sikre, at alle kan se deres resultater, når de har behov for det. Men når systemer bliver pressede, bliver de også ofte lidt langsommere. Det kan derfor ikke undgås, at der vil være kø, når så mange danskere skal hente information fra samme sted, lyder det i en pressemeddelelse fra sundhed.dk.



Tirsdag den 6. april begynder den gradvise genåbning af Danmark. Og her kommer coronapas til at spille en afgørende rolle.