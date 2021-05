Hannes far blev henrettet af tyskerne: Derfor har hun først turde læse afskedsbrevet nu

Meget til fælles med sin far

Seks måneder efter sin arrestation blev han skudt i Ryvangen i København, men han har været hos den lille pige hele livet. Hun er nu på vej mod de 77 år og bor i Sdr. Vilstrup uden for Kolding.



- Han kom tilbage, fordi han havde fået en datter, og han var utroligt glad for mig, har jeg fået at vide. Og det er også ham, der har bestemt, at jeg skulle hedde Hanne, fortæller hun.

- Jeg ville ønske, jeg havde haft ham. For jeg tror, vi havde meget til fælles. Min farmor har fortalt, at jeg ligner min far meget. Og det er jeg faktisk stolt af, for jeg kan forstå, at han var en lidt speciel mand med en kraftig vilje. Og det må han jo have haft, for ellers var han ikke frihedskæmper. Ellers lader man heller ikke livet for en sag, og det er jo det, han har gjort, siger Hanne Normann, der først fik kontakt med sin fars familie i skolealderen.



Den 76-årige har fået meget fortalt af sin farmor og Svends søster gennem tiden. Blandt andet at hendes mor gik for at være hendes søster, fordi det ikke var comme il faut at have et barn uden for ægteskab. Derfor troede hun i lang tid, at hendes mormor var hendes mor.