Havnevirksomheder truer med krav om erstatning

Brevet har dog ikke fået byrådspolitikerne til at ryste i bukserne.

- De forsøger åbenbart at få ørenlyd ved at bruge et boldtræ. Det der med personlige trusler er helt mærkværdigt og upassende, lyder det fra byrådsmedlem Benny Dall fra Enhedslisten.

Vedtaget i økonomiudvalget

Den nye havneaftale blev tirsdag godkendt i kommunens økonomiudvalg, hvor Benny Dall også er medlem.

Og han slår fast, at brevet fra de 12 virksomheder ikke får indflydelse på den politiske beslutning.

- Jeg synes, det er dumt. For helt overordnet har vi jo en fælles interesse i at få skabt en god fremtid for havnen, siger Benny Dall.

På den anden side står de 12 havnevirksomheder, der slet ikke er tilfredse.

- Vi frygter, at det bliver en langsom død for havnevirksomhederne, hvis aftalen bliver vedtaget, siger Michael Frihagen.