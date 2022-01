Hval i Kolding Fjord er nu død - den har ligget stille for længe

- Vi har fået en melding om, at hvalen har ligget stille i over 20 minutter nu, og hvor åndehullet er over vand, siger Rasmus Christiansen, der er Skovfoged ved Naturstyrelsen Trekantsområdet.

Birgitte Andresen fortæller yderligere, at hvalen har rykket sig tættere ind på land, og den ligger på en dybde på omkring 80 centimeter vand.