Isbryderne i aktion for første gang i mange år

De små bugserbåde i havnene er også isbrydere, når Kong Vinter besøger landet i længere tid.

Det gælder for Caspar i Kolding Havn og Jeppe Jensen II i Vejle Havn.

- Nu er der nok ved at være ti centimeter is de værste steder, siger Johnny Sørensen, der er driftsleder på Kolding Havn.

Isbryderen sejler rundt i inderhavnen i Kolding for at bryde isen, så der er farbart for de andre skibe. Og det er en opgave, der er ganske populær.

- Det er jo dejligt at komme ud at bryde is, nu når vi har den, forklarer driftslederen.

Mere is i Vejle

I Vejle havn og inderfjord er der kompakt drivis, der er 10-15 cm. tyk og former sig i små isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft, skriver forsvarskommandoen.



