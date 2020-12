Julen pakkes ned i Kolding Storcenter

Julen er bogstaveligt talt slut i Kolding Storcenter, hvor man er gået i gang med at oprydningsarbejder noget før end normalt.

- Det er rigtigt trist, og det er som om julen er aflyst i år, fortæller centerchef Gitte Lindbo, der i 11 år har været med til at fejre julen i storcenteret.



Lige nu går der 10 mand rundt og arbejder på at få fjernet al julepynten, så Kolding Storcenter kan gøres klar til januar måned.



- Vi er gået igang for at få fri i nogle af de juledage, hvor vi normalt skulle arbejde og pille ned, fortæller teamleder Christian Røssell i eventfirmaet, Illumination, der står for oprydningen.