Koldingenser vinder 13 millioner i Lotto

Førstepræmiepuljen i Lotto er steget og steget de sidste par uger, men her til aften ramte en koldingenser de syv helt rigtige tal.



Vinderen havde udover vindertallene en gevinst på 60 kr. Den heldige vinder kan dermed nyde resten af sommeren med 13.000.060 skattefri kroner på kontoen.

Dette er årets tredje vinder fra Kolding, og de to andre koldingensere har begge været vindere af Millionærgarantien i Lotto.



- Vi bliver her i Danske Spil altid glade, når danskerne vinder i vores lotterier, og vi vil gerne ønske et stort tillykke. Det er vildt, at vi igen har en vinder fra Kolding, og det er nu tredje gang i år, at vi kan uddele en stor gevinst i det område. Måske er der noget i vandet i Kolding Fjord, siger Malene Mølgaard, som er adm. direktør i Danske Lotteri Spil.

Hjælp til at være mangemillionær

Den nyslåede mangemillionær kan forvente at få et opkald fra Danske Spils økonomiske rådgiver, så vinderen får mest glæde ud af de mange penge.

- Ligesom vores andre store vindere bliver denne uges vindere – også vedkommende fra Kolding - tilbudt særlig rådgivning, som skal sikre dem en god start på den nye tilværelse som meget økonomisk velpolstret. Det kan være en stor omvæltning, især hvis man vinder mange penge, og vi ønsker hos Danske Spil at hjælpe nye millionærer godt på vej, siger Malene Mølgaard, som er adm. direktør i Danske Lotteri Spil.

Tre nye millionærer lørdag aften

Faktisk blev det til hele tre nye millionærer ved lørdagens Lotto trækning. For vanen tro skal der findes to vindere af Millionærgarantien, når der hver lørdag bliver trukket lod om 2x1 million kroner blandt alle spillede rækker. De øvrige to vindere er fra henholdsvis Viborg og Nordjylland.