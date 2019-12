Kræftmærket 57-årig i kamp for sygedagpenge

For fem år siden fik Otto Søgaard Kristiansen diagnosen knoglemarvskræft. Det er en blodsygdom, der ikke kan helbredes.

Det har været forfærdeligt i forhold til, at jeg også har en livstruende sygdom. Otto Søgaard Kristiansen, tidligere montør, Kolding.

Siden har han fået sygedagpenge, men Kolding Kommune har skubbet på for at få ham over på en førtidspension i stedet. Det undrer den 57-årige koldingenser.

- Det vil koste mig 5000 kroner om måneden netto, hvis jeg overgår til førtidspension. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg opfylder lovens krav til at få sygedagpenge. Så det har været et forfærdeligt forløb i forhold til, at jeg også har en livstruende sygdom, siger Otto Søgaard Kristiansen.

Kommunen er uenig med overlæge

Han henviser til sygedagpengelovens § 27, stk.1, nr. 5, hvor et af kriterierne er, at ”en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom”.

Det vurderer professor og overlæge Torben Plesner i en udtalelse til Kolding Kommune. Lederen af Vejle Sygehus’ hæmatologiske afdeling skriver, at hans patient ”må betragtes som aktuelt, livstruende alvorlig syg”.

Men Kolding Kommune er uenig i overlægens vurdering. Jobcentret skrev til Otto Søgaard Kristensen, at "Begrundelsen for, at vi ikke længere vurderer, at der er tale om en aktuel, livstruende sygdom, er, at du har levet med sygdommen i en årrække på fem år".

Fagforening: Det rene vrøvl

Det argument møder ingen forståelse hos Frank Grevelund, som er faglig sekretær hos Dansk Metal Kolding.

Han er da ikke blevet mere rask af, at han har været i live i fem år. Frank Grevelund, faglig sekretær, Dansk Metal.

- Det er det rene vrøvl, for han er da ikke blevet mere rask af, at han har været i live i fem år. Der er intet til hinder for, at sygedagpengene vil kunne forlænges. Jeg vil endda sige, at det er direkte ulovligt, når jobcentret nu går ind og vurderer, om det er korrekt, hvad overlægen skriver, siger Frank Grevelund.

Pludselig forlænget

TV SYD gik ind i sagen torsdag. Dagen efter valgte Kolding Kommune midlertidigt at forlænge Otto Søgaard Kristiansens sygedagpenge, men han er ikke tryg ved situationen.

- Det er jo nok en stakket frist. De skriver jo ikke til mig, hvor lang tid sygedagpengene er forlænget, og det lader ikke til, at de har ændret mening, siger han.

Brev til ministeren

Fredag sendte kommunen også et brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Brevet tager udgangspunkt i Otto Søgaard Kristiansens sag.

En borger kan have en livstruende alvorlig sygdom, uden den er aktuelt livstruende. Kolding Kommune i brev til beskæftigelsesministeren.

”Vi vil gerne gøre opmærksom på, hvad vi opfatter som en udfordring omkring fortolkning af den eksisterende lovgivning … En borger kan have en livstruende alvorlig sygdom, uden at den er aktuelt livstruende. Dilemmaet er derfor, om man så skal fortsætte på forlængelse af sygedagpenge, som i lovens forstand er en korttidsydelse, eller overgå til en førtidspension”, skriver kommunen i sit brev.

Også Kræftens Bekæmpelse følger sagen tæt. Ifølge organisationen var lovens intention at frede patienter som Otto Søgaard Kristiansen og give dem ro. Derfor mener Kræftens Bekæmpelse ikke, at kommuner rokke ved patienternes ret til sygedagpenge.