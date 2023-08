Lille by er i oprør, fordi børnehaven skal lukkes

- Vi har lavet nogle kapacitetsanalyser, der viser, at der ikke er brug for de pasningspladser, der er i Taps Børnehave. Vi har både pladser i Christiansfeld og i Vonsild, derfor var Taps Børnehave i forvejen i fare for at lukke, siger Hans Holmer (SF), der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Kolding Kommune.

Men for flere af de forældre, der har børn i den lille børnehave, har netop Taps Børnehave en vigtig funktion, fordi den kan rumme børn, der har sociale og adfærdsudfordringer, men som ikke har brug for et mere specialiseret pasningstilbud.