Forældre hentede søn med tis i flyverdragten - daginstitution får kritik

Her fremgår det, at de punkter, der vurderes lavest af forældrene, alle handler om personalets indsats på forskellige områder.

Det handler for eksempel om personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene, og personalets indsats for at alle børn i børnegruppen trives og udvikles.

Fik ingen hjælp

TV2 Østjylland har tidligere fortalt om forældrene Rasmus Bissenbakker og Claus Stouenberg Roth, der begge har fortalt om problemer i Solstrålen, som ligger i Hatting.

Begge forældre nævner, at problemerne går flere år tilbage, uden at de føler, at ledelsen har handlet.