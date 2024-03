Lukket børnehave bliver hjemsted for højtbegavet privatskole

Netop adgangen til natur er ifølge initiativtageren et vigtigt element for børnenes læring. Udover gode udendørsfaciliteter har den lille by med 327 indbyggere busforbindelser fra både Haderslev og Kolding, mens Taps også ligger tæt på motorvejen.

Overtagelse af børnehave

Inge Lehmann Skolen overtager officielt lokalerne i Taps den første maj i år. Byens børnehave blev dømt til at lukke, efter byrådet i Kolding Kommune forud for dette års budget stemte for at lukke institutionen.

TV SYD omtalte i efteråret lukningen, som skete på baggrund af et for lavt børneantal på 20 børnehavebørn, selvom den var normeret til 40.