Om ny skole for børn med høj IQ: - Nu kan jeg være venner med alle

- Højt begavede børn oplever nogle gange ikke at have nogen af spejle sig i. Nogle som er ligesom dem selv. Og det kan skabe en del frustration, som på sigt kan have psykiske konsekvenser, siger Dea Franck.

Autist eller højt begavet?

Dorthe Kastberg er også en del af initiativgruppen. Hun har en søn, som er højt begavede. En opdagelse, som ændrede livet for familien.

- Vi var faktisk i tvivl om han havde autisme. Han gik igennem de indledende test, og det viste sig så, at han på ingen måder har autisme, men bongede ud som højtbegavede, siger Dorthe Kastberg, og fortsætter:

- Når han for eksempel skulle lave togbaner, så skulle han først konstruere og tegne tognettet, inden han begyndte at bygge det. Det er bare et lille eksempel på, hvordan hans hjerne fungerer.