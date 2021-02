Mandagens smittetal: Smitten stagnerer i Kolding

For første gang i 13 dage falder smittetrykket i landets hårdest ramte kommune Kolding. Selvom kommunen fortsat er den hårdest ramte danske kommune, viser dagens smittetal fra Statens Serum Institut (SSI), at der er tegn på stagnation.

Siden søndag er antallet af nye smittede covid-patienter de seneste syv dage faldet med en enkelt fra 279 til 278. Det bringer kommunens incidental fra 300 til 299. Til sammenligning har nummer to på landslisten, Ishøj, et incidental på 166.

Ud over Kolding ligger to andre syd- og sønderjyske kommuner på en top-10 over kommuner med mest coronasmitte. Aabenraa er nummer tre på top-10 med en incidens på 136 smittede pr. 100.000 indbyggere over den seneste uge. Fredericia ligger på femtepladsen med en incidens på 115. I Fredericia er smitten faldet en smule de seneste dage, mens den er steget ret kraftigt i Aabenraa.