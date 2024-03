Mangeårig pubejer åbner museum med unikke artefakter

Faderen var supporter af Tottenham Hotspur, mens Torben Matthews kastede sin kærlighed over Leicester City, som på mirakuløs vis nåede finalen mod farens favorithold i FA Cup-finalen i 1961. En klub der i nyere tid er kendt for på overraskende vis at vinde verdens største liga, Premier League, i 2016 med danske Kasper Schmeichel på mål.

- Jeg kunne ikke forestille mig en verden uden fodbold. Nogle af afskygningerne i dag med uanstændige lønninger og for meget ballerina har fået min interesse til at falme. Den er dog ikke falmet, når Leicester spiller, det lover jeg dig for, siger fanen gennem 63 år.

Kærligheden til sporten og Leicester City kan ses på den 33 år gamle sportsbar, Den Engelske Pub, i det centrale Kolding, hvor Torben Matthews har været indehaver, siden den første øl blev skænket.