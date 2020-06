Motorvejsudvidelse ved Kolding: Transportminister føler intet pres

Flere aktører har nu meldt sig på banen for at få transportminister Benny Engelbrecht (soc.dem) til at kigge nærmere på projekt motorvejsudvidelse ved Kolding, skriver JydskeVestkysten.

Motorvejsudvidelsen er "et oplagt projekt" som tilmed har "meget høj samfundsøkonomisk forrentning", lyder opfordringen blandt andet i et fælles brev fra foreningen Trekantområdet Danmark og Vejles borgmester, skriver avisen.

Det er helt naturligt, at borgmestre og andre skriver til mig, og det opfatter jeg på ingen måde som et pres. Transportminister Benny Engelbrecht til JydskeVestkysten

Fremryk investeringer

Det er nøjagtigt samme budskab, som Koldings borgmester, Jørn Pedersen (V), ad flere omgange har adresseret.

- Det er det projekt over samtlige motorvejsstrækninger, der er bedst økonomi i. Skulle regeringen på baggrund af coronakrisen finde på at fremrykke investeringer for at skabe arbejdspladser, håber jeg rigtig meget, at motorvejsstrækningen ved Kolding kommer med i betragtningerne, sagde Jørn Pedersen for godt en uge siden til TV SYD.

Selvom presset på transportministeren altså er voksende, forholder Benny Engelbrecht sig helt roligt til situationen.

Ny transportaftale i 2021

- Det er helt naturligt, at borgmestre og andre skriver til mig, og det opfatter jeg på ingen måde som et pres. Jeg har allerede drøftet den her sag med dem og gør det gerne igen. Det er et af de projekter, der har en stor samfundsmæssig gevinst, lyder meldingen fra Benny Engelbrecht i et skriftligt svar til JydskeVestkysten.

Sidste år præsenterede den daværende regering en ny infrastrukturaftale, som også omfattede en udvidelse af det stærkt belastede motorvejsnet ved Kolding for 581 mio. kroner.

Men den aftale har den nuværende regering annulleret, og en ny skal efter planen først præsenteres i 2021.