Nye stenrev i Lillebælt skal øge bestanden af edderfugle og gøre havmiljøet bedre

Bedre fugleliv, bedre vandkvalitet, flere fisk

Derfor er formand for Naturpark Lillebælt og byrådsmedlem i Kolding Eea Haldan Vestergaard, Venstre, også glad for, at ønsket nu bliver til virkelighed.



- Vi er nødt til at gøre en ekstra indsats for at bevare naturmangfoldigheden i Kolding. Det gælder også i vores farvande, og derfor er det fantastisk, at vi nu kan etablere de første nye stenrev i Lillebælt. Ud over at skabe bedre forhold for kystfuglene, så håber vi også, at stenrevene vil have en afledt, positiv effekt på hele vandmiljøet og dermed også for fiskebestandene, siger Eea Haldan Vestergaard.