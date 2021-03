Senfølger efter covid: 70 patienter har været gennem klinikken

Efter at have overstået et forløb som smittet med covid-19 oplever nogle patienter senfølger i form af for eksempel længerevarende åndenød, muskelsmerter eller tab af smags- og lugtesans. Hvis ens egen læge ikke ser sig i stand til at hjælpe, bliver man henvist til klinik for senfølger på Kolding Sygehus.



Det er siden klinikkens oprettelse den 1. december sket for cirka 70 patienter, oplyser ledende overlæge Poul Henning Madsen, der til daglig leder senfølgeklinikken, der hører under afdelingen for Medicinske Sygdomme på Kolding Sygehus.

Der er i øjeblikket to ugers ventetid efter henvisning fra egen læge, og klinikken er “murstensløs” forstået på den måde, at i Kolding er afdelingen Medicinske Sygdomme ankerpunktet. Først undersøges patienterne af en speciallæge, som herefter henviser til en lungemediciner, neurolog eller infektionsmediciner til videre forløb.

- Vi forventer, at de fleste med covid-19 har milde symptomer, der kan klares ude hos de praktiserende læger. De begynder jo også at have en vis erfaring med sygdommen. Når patienterne så kommer på sygehuset, er det jo fordi de praktiserende læger er løbet tør for muligheder, fortæller Poul Henning Madsen.