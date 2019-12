Skal julegaverne pakkes ind i skotøjsæsker og bæreposer?

Det er juletid, og hvis du ikke allerede har købt julegaverne, så er du nok på vej til det. Sammen med julegaverne hører også gavepapir og gavebånd. I år har Kolding Kommune et alternativ til den sædvanlige indpakning, der ikke kan genanvendes:

Skotøjsæsker, avispapir, indkøbsposer, puslespilsbrikker og stof.

Foto: Louise Mathilde Johnsen, TV SYD

Sådan kan du pakke din gave ind i plakater og avispapir. Foto: Kolding Kommune

Sådan kan du pakke din gave ind i en skotøjsæske og stof. Foto: Kolding Kommune

Sådan kan du pakke din gave ind i avispapir og bærepose. Foto: Kolding Kommune

Det er blot nogle af de ting, som kommunen har fyldt deres gaveindpakkede container med. Containeren står i Koldings gågade på Tombolapladsen mellem Søndergade og Helligkorsgade. Hver weekend kan borgere komme ned og pakke årets julegaver ind i ovenstående materialer.

- Vi vil bare gerne give et godt alternativ til, hvordan folk kan pakke ind på en mere bæredygtig måde, forklarer Niels Kallesøe Sørensen, der er eventkoordinator i afdelingen Redux Affald og Genbrug ved Kolding Kommune.

Idéen kom på genbrugspladsen sidste år

Sidste år delte de mandelgaver ud på en genbrugsplads i Kolding - i samme gaveindpakkede container, som nu står på gågaden.

Det var under uddelingen af mandelgaverne, at dette års indpakningsidé begyndte at spire. Målet er at få budskabet om genbrug og sortering i juletiden ud til borgerne.

- Folk har generelt været rigtig positive. Vi har haft mange gæster forbi, og det tager vi som et tegn på, at folk synes, det er en god ide, siger eventkoordinatoren.

Alle indpakningsmaterialerne er fundet på Kolding Nord Genbrugsplads. I kommunens container på gågaden ligger vejledninger til indpakningen, som man også kan tage med hjem, hvis de gaver, der endnu ikke er pakket ind, ligger derhjemme.

Containeren holder åbent for julegaveindpakning de næste to weekender med. Niels Kallesøe Sørensen fortæller dog også, at han håber at genbruge indpakningseventet til næste jul.