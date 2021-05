To mænd idømt 24 års fængsel for 'grov organiseret kriminalitet'

To udenlandske statsborgere er onsdag idømt 12 års fængsel hver og permanent udvisning af Danmark. Der er tale om en 36-årig serbisk statsborger og en 21-årig kroatisk statsborger.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Det er sjældent, at vi har så store narkosager. Der er tale om meget grov, organiseret kriminalitet, der finder sted på tværs af landegrænser, understreger vicepolitiinspektør Sønke Iwersen fra Udlændingekontrolafdeling Vest.

De to mænd blev onsdag ved retten i Kolding dømt for sammen at komme i besiddelse af hård narkotika med henblik på videresalg.