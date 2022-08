Udkørt Kasper Asgreen kører ikke flere cykelløb i 2022

Asgreen var involveret i et voldsomt styrt i Schweiz Rundt i juni, men stillede alligevel til start i Tour de France to uger senere.

Det viste sig dog at være for tidligt et comeback for Asgreen. Danskeren var ikke sig selv og måtte udgå af Touren efter otte etaper.

Dermed er han heller med på det danske landshold ved VM i cykling, som foregår i den australske by Wollongong i slutningen af september.