Her er kreative bud på julepynt lavet af garn: Du kan også nå at være med

Vær med i Krea Kongen Jul

Rigtigt mange laver julepynt i garn, og hvis du er i gang og gerne vil være med i udfordringen om at lave det flotteste julepynt i garn, så send os et billede.

Deadline for at indsende et billede er torsdag klokken 9.00. Du kan uploade dit billede herunder eller på tvsyd.dk/kreakongenjul, hvor du også kan læse mere om Krea Kongen Jul.

Hver uge finder vi en vinder, som bliver ugens Krea Konge og får en julekurv med søde sager og lidt til kreativ leg til en værdi af 500 kroner.