Krea Kongen Jul - ny udfordring: Lav flot eller fantasifuld julekonfekt

Deltag i Krea Kongen Jul

Er du blevet inspireret til at deltage i udfordringen og give dig i kast med konfekten, så tøv ikke med at gå i gang. Tag et billede af dine kreative udfoldelser, og send det til os via formularen herunder.

Deadline for at indsende et billede og være med i konkurrencen er torsdag klokken 9. Du må højest sende ét billede, og du skal bo i TV SYDs sendeområde.

Du kan også klikke ind på www.tvsyd.dk/kreakongenjul.



Hver uge finder vi en vinder, der får en julekurv med søde sager og materialer til flere stunder med kreativ leg.

Vi håber, at du vil lege med og deltage i jagten på at blive ugens Krea Konge.

Du uploader dit billede her: