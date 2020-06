Her er de hyggeligste fuglehuse i Krea Kongen - kom med dit eget bud inden torsdag

Denne uges udfordring i Krea Kongen kræver, at man lægger nogle kræfter i sit værk, finder saven og hammeren frem fra værktøjskassen, og så kræver det som altid en god portion kreativitet.

Lørdag aften blev den nye udfordring skudt i gang, og det er denne gang et fuglehus, man skal kaste sig ud i at bygge.

Som du kan se i billedhjulet nedenfor, er der allerede en del, der har sendt billeder ind af deres værker. Så frem med værktøjskassen og vindermentaliteten, så kan det være, at du bliver ugens Krea Konge.

Det er naturvejleder hos NaturKulturVarde Jonas Gadgaard, alias NaturNørd på YouTube, der er ekspert i denne uge. Han kan især godt lide fuglehuse, der falder godt i med omgivelserne og er så naturtro som muligt.

I artiklen nedenfor kan du få tips til, hvordan man kan lave et fuglehus. Her viser Jonas Gadgaard nemlig, hvordan han laver et fuglehus på en så naturlig måde som muligt.

Læs også Krea Kongen - ny udfordring: Nu skal du bygge et fuglehus

Kan du gøre det bedre?

Husk, du kan stadig nå at være med i konkurrencen.

Deadline for at indsende et billede af dit bud på et fuglehus er torsdag klokken 9.00. Du kan uploade dit billede herunder eller på tvsyd.dk/kreakongen, hvor du kan finde endnu flere tips og tricks fra ugens ekspert, Jonas Gadgaard.

Hver uge finder vi en vinder, som bliver ugens Krea Konge og får en kurv med søde sager til en værdi af 500 kroner.